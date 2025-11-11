Amigos de Garín derrotan 2-1 a Real San Francisco y lo desplazan del primer lugar

El Cruz Azul de San Buena exhibió un fútbol dinámico y contundente ante el Palmeiras y terminó gestando un triunfo por goleada de 5-0, el cual le permitió asumir el liderato general en la Liga Mayor de Fútbol.

Con su quinta victoria de la campaña, la máquina sambonense tomó el liderato con 16 unidades en su haber, a la vez que el equipo se confirmó como la mejor ofensiva al sumar 20 anotaciones en 7 partidos.

¿Qué ocurrió?

En cotejo que se disputó el pasado sábado en la cancha de la FCA, Jaime Aranda hizo el gol que abrió el marcador y posteriormente fue secundado por Mauricio Campos, Edgar Guajardo, Jorge Reyes y Jesús Vega para darle tintes de goliza al triunfo sobre un débil Palmeiras.

¿Cuál fue el resultado de otros partidos?

En uno de los partidos más reñidos de la cartelera sabatina, los Amigos de Garín le pegaron 2-1 al Real San Francisco y lo tumbaron de la primera posición de la tabla. Antonio Bernal y Ramón Darío hicieron las anotaciones que soportaron la victoria del cuadro fronterense, el cual llegó a 11 puntos en el presente torneo, mientras que Rigoberto García hizo el gol que acercó en el tanteador a la oncena franciscana.

¿Cómo se desempeñaron los Médicos?

Los Médicos abandonaron el último puesto tras conseguir una apretada victoria de 2-1 ante el Deportivo Pegasso, equipo que ahora se aloja en el fondo de la tabla. Tras quedarse con un jugador menos tras la expulsión de Juan Molina, se impusieron apuradamente con goles de Héctor Domínguez y Héctor Vega, sumando su segundo acierto de la campaña para llegar a 7 puntos; por su parte, el conjunto pegassero descontó con un gol de Mauricio Luna, y la derrota lo dejó en el sótano con apenas 4 unidades.