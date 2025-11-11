Shadows vence a Jaguares en emocionante partido de voleibol

En uno de los encuentros más reñidos de la categoría Varonil, el equipo de Shadows salió victorioso ante Jaguares después de tres dramáticos sets, dentro de la fecha 17 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Fueron 3 intensos episodios los que protagonizaron ambas escuadras sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez. Las sombras se pusieron al frente tras dominar claramente el primer set con parciales de 25-11, sin embargo, los felinos respondieron oportunamente y la contienda con una ventaja idéntica en el intermedio.

El ritmo de juego subió para el tercer set y definitivo, en el que Shadows y Jaguares disputaron el triunfo en cada saque. Sin embargo, las sombras fueron más certeras y terminaron quedándose con el resultado al imponerse con parciales de 16-14.

En partido correspondiente a la categoría Mixta, el sexteto de Olimpo sumó una victoria importante al superar en dos sets a la escuadra de Tilines. Con parciales idénticos de 25-11, los olímpicos salieron airosos de la cancha del "Milo" Martínez y consiguieron un valioso resultado para ampliar sus aspiraciones de acceder a la postemporada.

Las Divas siguen aproximándose a los playoffs. En duelo de la jornada 17, ligaron un triunfo más después de vencer en dos capítulos a la escuadra de Felinas. En el primer set, las Divas sellaron una clara diferencia de 25-16, y posteriormente consumaron la victoria al imponerse por 25-18 en el segundo capítulo.