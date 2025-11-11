México sobrevive y se enfrenta a Argentina en los dieciseisavos del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 logró mantenerse con vida en la Copa del Mundo tras una dramática fase de grupos, asegurando su pase a los dieciseisavos de final. El resultado del partido entre Arabia Saudita y Mali resultó determinante para las aspiraciones del conjunto azteca.

El Tricolor, que inició su participación con una derrota de 2-1 ante Corea del Sur, sumó sus únicos tres puntos con un triunfo por 1-0 frente a Costa de Marfil. En su último encuentro de la fase de grupos, México cayó 3-1 ante Suiza, pero la combinación de resultados entre Nueva Zelanda y Austria, así como la victoria de Mali sobre Arabia Saudita por 2-0, permitió que el equipo nacional avanzara por fair play, a pesar de empatar en puntos y diferencia de goles con los sauditas.

Ahora, México se enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final. El ganador de este duelo se medirá en octavos con el vencedor del partido entre Portugal y Bélgica, mientras que en cuartos esperará el ganador del cruce Suiza-Egipto contra Canadá-Irlanda.

¿Cuándo se jugarán los partidos de dieciseisavos?

Los partidos de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 se jugarán el viernes 14 y sábado 15 de noviembre en Doha, Qatar.

Entre los equipos clasificados a esta fase se encuentran Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, República Checa, Irlanda, Uzbekistán, Francia, Canadá, Austria, Mali, México, Corea del Norte, Túnez, Marruecos, Uganda, Paraguay y Egipto.