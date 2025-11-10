América se ve afectado por conciertos de Junior H en la Plaza de Toros

América se encuentra, nuevamente, entre la espada y la pared debido a los conciertos de Junior H en la Plaza de Toros, mismos que le impedirían jugar los Cuartos de Final correspondientes al Apertura 2025 de Liga MX ante Monterrey; existe una solución para que se mantengan en su recinto.

Luego de tener que salir del Estadio Ciudad de los Deportes en múltiples ocasiones durante los torneos anteriores –o hasta jugar a puerta cerrada- América encontró una solución para mantenerse como local en su recinto y no tener que abandonar la capital del país, conceder ventajas a su rival, y aprovechar la localía.

Junior H se presentará en la Plaza de Toros México el sábado 29 (20:30 horas) y domingo 30 de noviembre (21:00 horas), eventos a los que la Alcaldía Benito Juárez les da preferencia sobre los partidos que se disputan a un costado, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué ocurrió?

Por ello, América no podría ser local en el horario que utilizó a lo largo del Apertura 2025 (sábados a las 19:00 ó 21:00 horas) debido a que la Alcaldía argumenta que es inviable por motivos de seguridad llevar a cabo ambos eventos con pocas horas de diferencia.

Ante la situación mencionada, la Directiva de las Águilas daría su brazo a torcer para que el compromiso se siga llevando a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, cambiando de día y disputando su compromiso el domingo 30 de noviembre en punto de las 16:00 horas, o antes, en caso de que la Alcaldía lo exija.

De esta forma, el compromiso en el Estadio Ciudad de los Deportes finalizaría a las 18:00, tres horas antes de que comience el evento de Junior H en la Plaza de Toros México, por lo que las autoridades podrían solventar ambos compromisos sin tener que obligar al América a salir de la capital del país para disputar los Cuartos de Final.

¿Cuáles son las fechas clave para América?

En caso de que se confirme, estos son los días en los que se jugaría la eliminatoria entre América y Rayados de Monterrey:

Ida / jueves 27 de noviembre, Estadio BBVA, horario por confirmar.

Vuelta / domingo 30 de noviembre, Estadio Ciudad de los Deportes, 16:00 horas o antes.