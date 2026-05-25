Joel Huiqui conquista con Cruz Azul el Clausura 2026 en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO — Cruz Azul se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras concretar una remontada en tiempo agregado ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, otorgándole a la institución cementera el décimo título de liga en su historia.

¿Cómo logró Cruz Azul la remontada en la final?

El logro marca un hito para el director técnico interino Joel Huiqui, quien asumió el banquillo tras la sorpresiva salida del estratega argentino Nicolás Larcamón en la penúltima jornada de la fase regular. Bajo la gestión de Huiqui, el conjunto celeste hiló una racha invicta de cuatro victorias y un empate previo a la serie por el campeonato, manteniendo además un registro histórico de partidos sin derrota en Ciudad Universitaria.

La obtención del título cumple de forma simultánea la condición impuesta por la directiva del club para la permanencia del entrenador. El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, había manifestado públicamente días antes de la final que la continuidad de Huiqui al frente del primer equipo de manera definitiva estaba sujeta exclusivamente a levantar el trofeo de campeón. "Él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato", declaró el directivo.

Detalles sobre la gestión de Joel Huiqui como director técnico

Tras el silbatazo final, el propio Huiqui confirmó las intenciones mutuas de extender su vínculo con el equipo principal. "Hoy mi sueño está cumplido. He tenido grandes momentos en Cruz Azul como jugador y hoy como técnico. Hoy el presidente mencionó que a él le gustaría que me quedara y a mí me encantaría, entonces solamente falta que lo haga oficial", señaló el estratega en conferencia de prensa.

El timonel celeste destacó la reacción de sus futbolistas en el vestidor durante el medio tiempo del encuentro decisivo, factor que definió como la clave para asegurar el resultado. "Entré y escuché cosas muy interesantes de los jugadores. Había una energía muy interesante porque había exigencias y correcciones, y entre ellos mismos sintieron que podíamos ganarlo", detalló.

Impacto del título en el futuro de Cruz Azul y su entrenador

Con este resultado, Huiqui rompe una racha personal negativa con la institución de La Noria, con la cual había perdido cinco finales en su etapa como futbolista en activo, incluyendo torneos locales de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. El campeonato consolida el proyecto deportivo actual de Cruz Azul, fundamentado en la metodología interna y el desarrollo de elementos de las fuerzas básicas, estructura en la cual el entrenador interino se había desempeñado previamente dentro de la categoría Sub-21.