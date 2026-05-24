Cruz Azul derrota a Pumas y se corona campeón del Clausura 2026

La 'cruazulea' para bien: Cruz Azul derrota a Pumas y es campeón del Clausura 2026 de la Liga MX.

La final Pumas vs. Cruz Azul definió al campeón del Clausura 2026 tras una ida sin goles y con Keylor Navas como protagonista en ambos partidos.

La final del Clausura 2026 de la Liga MX terminó con la derrota de Pumas UNAM ante Cruz Azul, en un juego que se definió con un gol en los minutos de compensación para convertir a 'La Máquina' en el campeón del torneo.

El equipo universitario recibió la vuelta en Ciudad Universitaria con el objetivo de conquistar su octavo campeonato, mientras que los cementeros consiguieron levantar la décima estrella para su escudo y lo logró al mando de Joel Huiqui.

En ambos juegos, el portero Keylor Navas fue la figura al evitar más goles en contra de los auriazules, pero no fue suficiente ante Cruz Azul, que aprovechó la ventaja numérica tras la expulsión de Antuna.

El partido de vuelta se definió en los minutos finales

Cruz Azul planteó una táctica ofensiva desde el partido de ida en contra de Pumas para conquistar el título del Clausura 2026 de Liga MX y para el juego de vuelta esto no cambió. Desde los primeros minutos puso en riesgo el arco de Navas, quien nuevamente se convirtió en la figura de Pumas al salvar su portería, no una ni dos, sino en múltiples ocasiones.

El primer gol fue del cuadro universitario gracias a Robert Morales, quien venció a Mier con un trallazo que terminó en la red al minuto 30.