Joven herido tras violenta riña en Monclova

MONCLOVA COAH.- La violencia volvió a sacudir el sector oriente de Monclova durante la madrugada de ayer, luego de que un joven parroquiano fuera brutalmente atacado a machetazos y navajazos por un grupo de sujetos que lo dejaron malherido sobre la vía pública en la colonia Hipódromo.

La víctima fue identificada como Juan Govea López, de 25 años de edad, con domicilio en avenida Sur 1208 de la colonia Hipódromo, quien terminó con severas lesiones en la espalda y ambos brazos tras la agresión.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con el testimonio del lesionado, caminaba sobre el cruce de la calle 6 y avenida Oriente cuando repentinamente fue interceptado por varios individuos armados, quienes comenzaron a atacarlo violentamente hasta derribarlo y dejarlo tirado en medio de la calle.

Acciones de la autoridad

Fueron vecinos del sector quienes, alarmados al escuchar los gritos y observar al joven ensangrentado, realizaron el reporte a los números de emergencia solicitando apoyo inmediato.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron de urgencia a la clínica del ISSSTE para su atención médica debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones sobre el violento ataque registrado en la conflictiva colonia del sector oriente.