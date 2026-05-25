Claudia Sheinbaum reconoce el esfuerzo de Pumas tras perder la final

El camino de los Pumas en el Clausura 2026 terminó sin trofeo, pero no sin reconocimiento. Tras la derrota en la final de la Liga MX frente al Cruz Azul, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum destacó el regreso competitivo del conjunto universitario, subrayando que el equipo logró algo que parecía lejano: devolver la esperanza a su afición.

Aunque el resultado dejó un sabor amargo para miles de seguidores auriazules, el torneo representó un punto de inflexión para el club. Los Pumas volvieron a disputar una final después de varios años de ausencia, consolidándose nuevamente como un equipo capaz de competir al más alto nivel del futbol mexicano.

La mandataria, conocida por su afinidad con el equipo universitario debido a su vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó el esfuerzo mostrado por el plantel durante el torneo. Más allá del marcador final, el desempeño de los felinos fue visto como una señal de reconstrucción deportiva y de identidad recuperada.

El regreso de Pumas a la final de la Liga MX marca un nuevo capítulo en su historia.

El equipo dirigido por Efraín Juárez logró una campaña que sorprendió a propios y extraños. Desde una fase regular consistente hasta una liguilla llena de momentos intensos, el cuadro universitario mostró orden, carácter y una conexión renovada con su afición. Incluso en la final ante Cruz Azul, los auriazules pelearon hasta los últimos minutos en una serie marcada por la intensidad y la presión.

Claudia Sheinbaum celebra el esfuerzo de Pumas en el Clausura 2026 a pesar de la derrota.

Para muchos analistas, el verdadero triunfo de Pumas fue recuperar protagonismo en una liga donde históricamente ha enfrentado limitaciones presupuestales frente a otros clubes. El regreso a la conversación por el título podría marcar el inicio de una nueva etapa para una institución que llevaba años buscando reencontrarse con su esencia competitiva.

La final entre Pumas y Cruz Azul fue un duelo intenso que dejó huella en los aficionados.

Mientras Cruz Azul celebra el campeonato, en Ciudad Universitaria queda una sensación distinta: la derrota duele, pero el regreso de Pumas a una final dejó claro que el proyecto universitario vuelve a caminar con ambición. Y para muchos aficionados, eso ya representa una victoria simbólica.