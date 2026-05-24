Pumas prohíbe ingreso de barras de Cruz Azul en la Final: CU

CIUDAD DE MÉXICO 23-May-2026 .-Los Pumas informaron en sus redes sociales que no permitirán el ingreso a las barras de Cruz Azul para la Final del Clausura 2026 en CU.

Los Pumas informaron en sus redes sociales que no permitirán el ingreso a las barras de Cruz Azul para la Final del Clausura 2026 en CU.

"De cara a la Gran Final del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario y en estricto apego a los reglamentos de la Liga MX, les recordamos las siguientes disposiciones de seguridad:

"Acceso restringido: El ingreso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será estrictamente negado.

"Monitoreo permanente: Se supervisarán las gradas durante todo el partido para evitar la formación de grupos de animación ajenos al club local dentro del inmueble.

"Cero tolerancia: Se retirará del estadio a aquellas personas que participen en la organización de grupos masivos que ya hayan ingresado", indicó el equipo de la UNAM, agregando que la seguridad es una prioridad.

Esta medida la ha tomado a lo largo de la Liguilla.

El ingreso a barras visitantes en los estadios de la Liga MX se prohibió a partir de marzo de 2022, luego de los incidentes entre aficionados de Querétaro y Atlas en La Corregidora.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se ha respetado dicho protocolo y se han visto grupos visitantes en diversos inmuebles, como pasó en el partido de Ida de Cuartos de Final en el Estadio Banorte, cuando los Pumas empataron 3-3 con el América.

El jueves pasado, un grupo de seguidores de la UNAM, estuvo en la Ida de la Final disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En muchas ocasiones, como parte de las medidas de seguridad por parte de las autoridades capitalinas se juntan a los aficionados rivales en una misma tribuna, lo que significa que esa sección no necesariamente está ocupada por una barra.