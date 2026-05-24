Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la final de Liga MX: ¿Quién ganará?

Final de Liga MX: Cruz Azul es favorito; ¿por qué Pumas puede sorprender? Así están las apuestas

Cruz Azul (+140) parte favorito ante Pumas (+180) en la final de Liga MX, de acuerdo con las apuestas; estos son los jugadores clave y momios para el partido de vuelta de la liguilla.

A ver si no la ´cruzazulean´. Tras el partido de ida de Pumas vs. Cruz Azul en la final de la Liga MX, ´La Máquina´ tiene más posibilidades de ganar el título del Torneo Clausura 2026. Los momios colocan al equipo de La Noria como favorito para levantar el trofeo; sin embargo, sabemos que los números son la mitad de la historia en el fútbol mexicano.

Cruz Azul llega con cuota de +140 para ganar la final de la Liga MX en tiempo regular, mientras que Pumas aparece en +180, según las tendencias registradas por Novibet. La diferencia no es abismal y eso lo dice todo: el campeonato está lejos de decidirse. Un gol de Jordan Carrillo, una atajada de Keylor Navas, un movimiento táctico de Efraín Juárez, alias ´Efrastóteles´ o un cambio acertado por Joel Huiqui, director técnico del Cruz Azul puede cambiar todo.

¿Qué argumentos presentan Cruz Azul y Pumas?

Lo que sí está claro es que ambos equipos llegan con argumentos reales. Cruz Azul ha mostrado una maquinaria ofensiva afilada durante la Liguilla, con Agustín Palavecino como su carta más peligrosa.

Pumas, en cambio, viene montado en la confianza de haber eliminado a Pachuca y de los partidazos y la eliminación de las Águilas del América, así como en la solidez que ha mostrado en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a lo largo del torneo.