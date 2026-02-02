Triunfo anticipado de Pumas sobre San Diego en Concachampions 2026

San Diego recibe a Pumas en la Concachampions 2026; el pronóstico anticipa triunfo felino 2-1 en el partido de ida.
San Diego vs Pumas juegan en la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 3 de febrero de 2026 y el pronóstico es triunfo felino, 2-1 en el partido de ida.
Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de la primera ronda de Concachampions 2026 es triunfo de Pumas, 2-1 ante San Diego.
Portero: Pablo Sisniega
Defensas: Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah
Mediocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy y Anders Dreyer
Delanteros: Amahl Pellegrino y Corey Baird
Pumas
Portero: Keylor Navas
Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Jesús Rivas
Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, César Garza, Pedro Vite y Jordan Carrillo