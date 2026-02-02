Contactanos
Triunfo anticipado de Pumas sobre San Diego en Concachampions 2026

Las alineaciones de ambos equipos reflejan su estrategia para el partido de ida.

Por Staff / La Voz - 02 febrero, 2026 - 01:53 p.m.
San Diego recibe a Pumas en la Concachampions 2026; el pronóstico anticipa triunfo felino 2-1 en el partido de ida.

Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de la primera ronda de Concachampions 2026 es triunfo de Pumas, 2-1 ante San Diego.

Portero: Pablo Sisniega

Defensas: Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah

Mediocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy y Anders Dreyer

Delanteros: Amahl Pellegrino y Corey Baird

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Jesús Rivas

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, César Garza, Pedro Vite y Jordan Carrillo

