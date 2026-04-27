Definida la Liguilla del Clausura 2026: así se jugarán los Cuartos de Final

Con la conclusión de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, quedaron establecidos los enfrentamientos de los Cuartos de Final de la Liga MX, dando paso a la fase decisiva del campeonato.

Los clubes que avanzaron a la llamada "Fiesta Grande" son Pumas, Chivas, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Pachuca y Atlas, quienes lograron su clasificación directa sin necesidad de disputar el Play-in, el cual no se implementó en esta edición debido al contexto del Mundial 2026.

Enfrentamientos destacados

Las eliminatorias presentan enfrentamientos con antecedentes importantes, varios de ellos ya vistos en finales del futbol mexicano, lo que aumenta la expectativa entre la afición.

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Pumas vs. América

El partido de ida se disputará en el Estadio Banorte, mientras que la vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario.

Chivas vs. Tigres

La ida tendrá lugar en el Estadio Universitario y la vuelta en el Estadio Akron.

Cruz Azul vs. Atlas

El primer encuentro será en el Estadio Jalisco y el definitivo en el Estadio Cuauhtémoc.

Pachuca vs. Toluca

La ida se jugará en el Estadio Nemesio Diez y la vuelta en el Estadio Hidalgo.

Fechas de los partidos

Los partidos de ida están programados para los días 2 y 3 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta se celebrarán el 9 y 10 del mismo mes. Se espera que la Liga MX confirme en breve los horarios oficiales de cada enfrentamiento.