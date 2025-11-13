Tigres Jr. lideran la tabla en fútbol veteranos Master Plus: cuartos de final a la vista

Tras una intensa disputa que se extendió a lo largo de 15 jornadas, quedaron definidos los 8 contendientes al título en la categoría Master Plus del circuito de fútbol de veteranos.

Los Tigres Jr. del Sector El Pueblo finalizaron la campaña como líderes con 40 puntos y se ostentaron como la defensiva menos castigada, lo que los coloca como el candidato favorito para levantar el título.

Por su parte, Miravalle ocupó el segundo puesto de la tabla con 34 unidades, le siguió Aceros con 33, Montano Soccer con 32, Necaxa "C" y Ángeles Borja sumaron 30 unidades, mientras que la Colonia Hipódromo y Colonia Borja completaron la lista de invitados a la "fiesta grande", al calificar con 27 puntos respectivamente.

De esta manera, el próximo sábado iniciará la ronda de cuartos de final con una maratónica cartelera que dará inicio en punto de las 4:00 de la tarde.

A la hora mencionada, el líder Tigres Jr. y la Colonia Obrera saltarán a la cancha de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha para disputar el pase a la semifinal, mientras que la Miravalle y Colonia Hipódromo harán lo propio en la cancha de la colonia Azteca.

Por otro lado, en el campo de Asturias, el equipo de Aceros recibirá a los Ángeles de la Borja en un duelo que se anticipa bastante parejo, mientras que a las 4:30 de la tarde, Montano Soccer y Necaxa "C" se enfrentarán en el campo de la colonia Veteranos.