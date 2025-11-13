Carrasquilla queda fuera del Play In: Pumas enfrentará a Pachuca sin su mediocampista

Malas noticias para Pumas. Adalberto Carrasquilla fue sancionado con un partido de suspensión, por lo que se perderá el encuentro del Play In contra Pachuca, programado para el 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

La sanción no está relacionada con la dura entrada que realizó contra Kevin Mier en el duelo ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 17, acción de la cual sí se salvó de un castigo.

¿Cuál es la razón de la sanción?

De acuerdo con el Reglamento de Sanciones, un jugador que acumule cinco tarjetas amarillas durante un torneo oficial debe cumplir un partido de suspensión, además de una multa equivalente a 200 UMAs. Carrasquilla llegó a ese límite durante la Fase Regular del Apertura 2025, por lo que deberá cumplir la sanción.

Las amonestaciones que lo llevaron a la suspensión se registraron en los siguientes partidos:

- Santos vs Pumas, Jornada 1

- Pumas vs Pachuca, Jornada 2

- Pumas vs Necaxa, Jornada 4

- América vs Pumas, Jornada 11

- Cruz Azul vs Pumas, Jornada 17

¿Qué significa esta suspensión para Pumas?

El duelo entre Pumas y Pachuca definirá a uno de los últimos clasificados a la Liguilla, donde el ganador continuará su camino en busca del título.