TUDN se queda con la exclusiva del México vs Portugal, el regreso del renovado Estadio Azteca

El esperado duelo entre las selecciones de México y Portugal, programado para marzo de 2026, será transmitido de forma exclusiva por Televisa a través de TUDN. De acuerdo con reportes recientes, la televisora de San Ángel contará con los derechos totales del encuentro que marcará la reapertura del remodelado Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte.

Según información publicada por el diario Récord, no existe ningún acuerdo para compartir la señal con otras cadenas, por lo que TV Azteca quedaría fuera de la cobertura del evento. La transmisión incluiría no solo el partido amistoso, sino también todas las actividades relacionadas con la reinauguración del recinto, que regresará a la acción tras casi dos años sin albergar partidos oficiales.

El estadio, actualmente en su fase final de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, se perfila como la sede del partido inaugural del torneo. La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, encabezadas por Mikel Arriola, han avanzado considerablemente en las negociaciones para concretar el encuentro, faltando solo algunos detalles menores.

Uno de los principales atractivos del partido sería la participación de Cristiano Ronaldo, cuya presencia estaría prácticamente asegurada dentro de los acuerdos entre ambas federaciones. De confirmarse todos los términos, Televisa no solo tendría los derechos exclusivos de este amistoso, sino también la mayoría de los encuentros del Mundial, con 104 partidos en total: 32 por televisión abierta y 72 a través de su plataforma digital VIX.