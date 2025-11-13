CON MUCHOS CAMBIOS: Corea del Norte transmitirá la Premier League bajo estricta censura

Por primera vez en la historia, los aficionados de Corea del Norte podrán ver partidos de la Premier League, aunque bajo un riguroso control gubernamental. Según información publicada por The Guardian, la liga inglesa aceptó finalmente que sus encuentros sean transmitidos en territorio norcoreano, siete meses después de haber rechazado las condiciones impuestas por el régimen.

¿Qué restricciones se aplicarán a las transmisiones?

Las transmisiones estarán sujetas a una fuerte censura. Los partidos no se emitirán en vivo, sino que serán editados previamente por medios estatales, reduciendo su duración a 60 minutos. Además, cualquier toma que incluya a jugadores surcoreanos será eliminada, así como toda referencia o símbolo relacionado con la comunidad LGTB.

El contenido visual también será modificado: los rótulos y la publicidad en inglés serán reemplazados por gráficos en coreano. Entre las restricciones más particulares se encuentra la exclusión total de los partidos del Wolverhampton Wanderers, debido a la presencia del delantero surcoreano Hwang Hee-chan, quien disputa su quinta temporada con el equipo inglés.

¿Cuál es el impacto de esta decisión en Corea del Norte?

Con estas medidas, Corea del Norte establece un estricto filtro ideológico sobre la difusión del futbol extranjero, aun tratándose de una de las ligas más vistas del mundo.