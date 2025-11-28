André-Pierre Gignac lidera a Tigres en su duelo contra Xolos

MONTERREY, NL 28-Nov-2025 .-

Los Tigres cerraron su preparación para el duelo de vuelta de Cuartos de Final ante Xolos, con trabajo de fútbol en el Estadio Universitario.

Gimnasio, video, ejercicios con balón y ensayo futbolístico fue lo que hubo este viernes en el Uni, además de lluvia durante el entrenamiento. El club no reporta jugadores lastimados de cara al partido de este sábado.

Se estima que el sábado los Tigres jueguen con eje de ataque con André-Pierre Gignac, en busca de tener más volumen ofensivo para anotar pronto y dar un golpe mental a favor, en busca de un segundo y tercer gol, siempre y cuando no reciban ninguno.

Los auriazules necesitan ganar por diferencia de tres goles a los Xolos para avanzar a Semifinales del Torneo Apertura 2025, de Liga MX.

En el juego de ida, el equipo fronterizo goleó 3-0 a los regios, en una demostración de contundencia, algo que necesitan los felinos en el desenlace de la serie.

La última vez que los Tigres ganaron un juego de Liguilla fue en el Apertura 2023, cuando vencieron 1-0 a los Pumas en la ida de Semifinales; previo a ese duelo vencieron 3-0 al Puebla en la vuelta de Cuartos de Final.

Después de aquellos dos triunfos, el equipo felino suma 12 partidos de Liguilla sin ganar.