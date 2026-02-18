Cuervos suma su segundo triunfo al hilo en la Liga Auténtica de Veteranos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El equipo Cuervos consiguió su segunda victoria consecutiva al imponerse por la mínima diferencia al Deportivo Cerna, en acciones correspondientes a la jornada 4 de la Liga Auténtica de Veteranos, categoría Máster.

El Deportivo Cerna arrancó el encuentro con intensidad, presionando desde los primeros minutos la portería rival. La zaga de Cuervos tuvo que emplearse a fondo para contener los embates encabezados por su "hombre gol", Héctor Cerna, quien buscó abrir el marcador sin éxito.

¿Cómo ocurrió la victoria de Cuervos?

Para el arranque del segundo tiempo llegó la jugada que definió el encuentro. Miguel Ángel "El Chompi" Carrillo, en una acción bien construida al frente, marcó su primer tanto de la temporada.

La anotación se gestó tras un pase filtrado de Luis Alberto "El G.I. Joe" García, quien dejó en posición franca a "El Chompi", que no desaprovechó la oportunidad y venció al guardameta del Deportivo Cerna.

Con la ventaja en el marcador, Cuervos tomó el control del partido, administró el balón y reforzó su esquema defensivo. A pesar de los intentos del rival por empatar, la defensa y el medio campo se mostraron sólidos, recuperando balones clave que impidieron mayores riesgos.

Detalles del partido

El silbatazo final confirmó el triunfo por 1-0, resultado que representa el segundo éxito para Cuervos en lo que va de la temporada, luego de haber caído en su debut ante Pandilla Jr. por marcador de 3-2.