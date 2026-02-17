Atletas de Coahuila buscan representar al estado en Juegos 2026

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo reveló la lista de atletas considerados para participar en el proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la cual figura Ulises Loza y tres coahuilenses más.

Ulises Loza Cruz se perfila a buscar el boleto en la prueba de los 5 mil metros, además de Juan Joel Pacheco y Fátima Alanís, en los 10 mil metros, y Ángel López, en los 110 metros con vallas, para representar a Coahuila en el proceso rumbo a la primera competencia del ciclo olímpico.

El corredor monclovense, quien el año pasado ganó el Medio Maratón Monclova, está colocado en el cuarto lugar del ranking nacional de los 5 mil metros, con un tiempo en 2025 de 13:45.77 minutos, como su mejor marca.

Por otro lado, de acuerdo al ranking FMAA de 2025, el fondista Juan Joel Pacheco se ubica en la cuarta posición nacional en los 10 mil metros con un tiempo de 28:58.64; mientras que Fátima Alanís es segunda en la misma prueba con una marca de 33:31.62.

A su vez, Ángel Iván López Machado tuvo la tercera mejor marca de 2025 en los 110 metros con vallas tras registrar 13.94 segundos.

El proceso nacional del atletismo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se dará a conocer próximamente, mismo al que los cuatro coahuilenses tendrán que someterse para aspirar a un lugar en la primera competencia del ciclo olímpico.