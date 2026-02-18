Victoria del Barcelona ajusta cuotas en apuestas de fútbol

Lamine Yamal marcó a los 6 minutos su gol número 13 de la temporada. Dani Olmo le filtró un pase entre centrales, el extremo de 18 años superó a Iñaki Peña en el mano a mano y definió a puerta vacía. El Barcelona ganaba 1-0 en el Martínez Valero ante 31.233 espectadores.

El Elche respondió en el minuto 29. Germán Valera habilitó a Álvaro Rodríguez, exjugador del Real Madrid Castilla, que definió cruzado ante Joan García. El empate interrumpía una racha negativa del equipo local, que no vencía al Barcelona desde 1974.

Ferran Torres recuperó la ventaja en el 40. Frenkie de Jong recibió dentro del área, vio bloqueado su disparo pero logró ceder hacia atrás. Torres remató alto a la red desde 15 metros. El Barcelona se fue al descanso 2-1 arriba con 17 remates acumulados.

Rashford anota el 3-1 quince minutos después de salir del banquillo

Hansi Flick sacó a Marcus Rashford por Raphinha en el minuto 56. Quince minutos después del cambio, el inglés marcó el tercero.

La jugada empezó con Yamal controlando en banda derecha. El extremo recortó hacia dentro; su centro fue rechazado parcialmente y Rashford empujó el balón a la red desde el punto de penal. Final 3-1.

30 remates y 6.24 xG del Barcelona en el Martínez Valero

El equipo de Flick dominó las estadísticas del partido. Torres tuvo ocho disparos y acumuló 2,48 de goles esperados él solo. En dos ocasiones golpeó el travesaño desde cerca.

30 remates totales para Barcelona , 9 para Elche

8 disparos a puerta del Barcelona , 3 del Elche

60.8% de posesión para el visitante

6.24 xG generados frente a un marcador de 3 goles

La diferencia entre 6.24 xG y 3 goles reales indica oportunidades claras desperdiciadas. Barcelona sumó tres puntos y amplió su distancia sobre Real Madrid a cuatro.

Clasificación de LaLiga 2025-26 tras la jornada 22

Real Madrid tiene pendiente su encuentro contra Rayo Vallecano. Si gana, recortaría a un punto. Si empata o pierde, Barcelona mantendría o ampliaría su colchón.

Cuatro puntos de ventaja con 16 jornadas por jugar. Las casas de apuestas movieron a Barcelona como favorito claro para el título tras esta victoria. El Madrid, con un partido menos, todavía puede recortar, pero cada tropiezo en el Bernabéu pesa el doble en las cuotas. Los mercados de campeón de LaLiga reflejan esa presión.

Rashford acumula 17 goles y asistencias en 19 partidos con el Barcelona

El delantero inglés llegó cedido desde Manchester United en julio de 2025 con opción de compra fijada en 30 millones de euros. En 19 partidos con el Barcelona ha participado directamente en 17 goles entre tantos y asistencias.

Barcelona en Copa del Rey y octavos de Champions League

El equipo de Flick enfrentará al Albacete en Copa del Rey. En Champions League, ya clasificó a octavos de final tras remontar 3-2 ante Copenhague. Quedan 16 jornadas de LaLiga por disputarse.