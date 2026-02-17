Katty Martínez se perderá el resto del torneo por lesión en Monterrey

La regiomontana Katty Martínez Abad, delantera de Rayadas, será operada por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que prácticamente se perderá el resto del torneo.

"Katty Killer" se lesionó en el duelo del domingo ante las Águilas del América, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 y realizado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Después de realizarle la valoración y los estudios correspondientes, se le diagnosticó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", informó Rayados en un comunicado oficial.

"La jugadora será intervenida quirúrgicamente e iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación".

Katty sumaba participación en seis juegos del actual torneo, 2 de titular y un gol.

La jugadora había declarado recientemente que aunque su cuota goleadora había bajado en su estancia con Rayadas desde el 2024, siempre buscaba aportar en el rol que le pidieran.

La playera 26 de Rayados es una de las jugadoras con más goles en la historia de la Liga MX Femenil.