D-backs logran contundente victoria sobre Estancias en Monclova

Con una ofensiva de 16 imparables y dominante serpentina de Raúl Villarreal, los D-backs apalearon al XX de Estancias por pizarra de 12-1 en el primer juego de la serie y se aproximaron a la serie por el campeonato de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

Las serpientes tomaron el control del score con un ataque de 4 carreras en la primera tanda, el cual fue comandado por Jesús Ramírez con jonrón; el mismo Ramírez sumó una rayita más en la tercera entrada y otra en la quinta, secundado por Alan Estrada, Luis Hernández y Emil Kamar para elaborar otro rally de 4.

Ya en la parte alta del séptimo episodio, Fernando Guerra pintó la décima en la cuenta de los Diamondbacks, mientras que Hernández y Kamar volvieron a cruzar el plato en el octavo rollo para ponerle el cerrojo a la ventaja.

Por su parte, al XX de Estancias apenas le alcanzó para salvar la honrilla con una solitaria anotación de Irvin Solís, quien se embazó con sencillo y posteriormente fue remolcado por Rodolfo de la Fuente.

Raúl Villarreal se anotó el acierto tras 5 innings de labor en los que admitió una carrera y 3 hits, dio una base por bola y abanicó a 4 bateadores, contando con un par de relevos; la derrota fue para Mario Romero quien lanzó 4 entradas con 9 anotaciones en contra. Por su parte, Alan Estrada bateó de 6-4 para comandar la artillería de los D-backs, seguido por Jesús Ramírez de 3-2.