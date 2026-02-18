D-backs arrasan a Astros: 17-9 en la Liga de Béisbol 40 y más

Con una demoledora ofensiva de 20 imparables, la novena de D-backs fraguó un holgado triunfo sobre Astros por pizarra de 17 carreras contra 9, en disparejo encuentro que formó parte de la tercera serie de la Liga de Béisbol de 40 y más.

Juan González dio muestra de su contundencia en la caja de bateo al pegar de 5-4, secundado por Andy Zertuche quien pegó de 4-3 y Miguel Trejo de 6-3 para comandar el ataque de las serpientes, el cual soportó la ventaja con rallys de 5 carreras en la primera y séptima entrada, además de un racimo de 4 en el cuarto rollo.

Por otra parte, el mismo Zertuche bajó de la lomita con el acierto en su cuenta, luego de lanzar 5 entradas y 2 tercios como relevista, sustituyendo al abridor Luis Ayala en el tercer rollo; a su vez, José Camarillo sufrió el descalabro tras apenas 2 tercios de actividad, lapso en el que aceptó 5 anotaciones, y posteriormente contó con 3 relevos que también fueron castigados por la ofensiva rival.

En duelo de bateo, los Gigantes de Castaños fueron más certeros que la escuadra de Potros y se agenciaron un triunfo por pizarra de 21 carreras a 14, en acciones de la serie 3 disputada el pasado fin de semana.

La ofensiva de los colosos fue liderada por José Vázquez, quien se fue de 4-4 con 5 rayitas pintadas y 2 producidas, a la vez que Francisco Rodríguez bateó de 4-3 y Román Palos tuvo una jornada de 4-2, mientras que en el centro del diamante apareció Jorge Zapata con serpentina victoriosa frente a Daniel García.