D-backs apalean a Gigantes en béisbol: Alan Estrada brilla

Alan Estrada y Marco Tulio Pérez sobresalieron en la caja de bateo con efectividad de 5-4 para comandar el ataque con el que los D-backs apalearon por pizarra de 17-7 a la novena de Gigantes, al enfrentarse el sábado en la tercera fecha de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

Las serpientes tomaron el comando del juego en el fondo de la segunda entrada con timbres de Adolfo Romo y Fernando Guerrero; después, Alan Estrada y Jesús Ramírez sumaron un par más en la tercera, mientras que un rally de 10 en el quinto rollo abrió el camino a la victoria.

Ya en el cierre de la séptima tanda, los D-backs elaboraron una triple producción por medio de Guerrero, Héctor Banda y Estrada, para remachar la victoria.

Por su parte, los colosos contaron con Iván Ramírez y Ramiro de la Cruz, quienes aportaron un par de rayitas respectivamente, mientras que Félix Romo, Francisco Ruiz y Jesús Puente se hicieron presentes con una anotación, recortando la diferencia.

En la serpentinera, Raúl Villarral lanzó por espacio de 6 entradas y se anotó el éxito, respaldado por Néstor Zertuche para retirar la parte alta del séptimo capítulo. Por los Gigantes, la derrota fue para el abridor Zaragoza Zúñiga, quien trabajó 4 entradas y 2 tercios.

Además de Estrada y Pérez, otro bateador que mostró su efectividad en la registradora del Parque Infantil fue Héctor Banda, quien pegó de 6-4, además de Rubén Romo y Fernando Guerrero con marca de 5-3.

En otros resultados que dejó la tercera serie del circuito de "cuarentones", el equipo de Sultanes superó por la mínima diferencia de 11-10 a Indios; el campeón Diablos venció 11-5 al XX de Estancias, mientras que Rieleros se impuso ante Orioles por abultada pizarra de 15 carreras a 1.