Dallas Cowboys vencen a Kansas City Chiefs en Thanksgiving

Los Dallas Cowboys (6-5-1) firmaron una de sus actuaciones más completas del año y vencieron 31-28 a los Kansas City Chiefs (6-5) en un duelo eléctrico de Thanksgiving. Con esta tercera victoria consecutiva, el equipo de Brian Schottenheimer mantiene viva su esperanza de avanzar a la postemporada y, sobre todo, confirma que llega encendido en el tramo más importante del calendario.

La ofensiva de Dallas estuvo a un nivel superlativo. CeeDee Lamb y George Pickens se combinaron para 200 yardas, mientras que Dak Prescott lanzó para 320 en una noche en la que respondió con carácter tras un inicio titubeante. Apenas en la primera serie ofensiva, el mariscal de campo más costoso de la liga sufrió una intercepción que los Chiefs transformaron en puntos gracias a un pase lateral de Patrick Mahomes para Rashee Rice, quien recorrió la banda sin ser tocado.

Pero Prescott no tardó en corregir. Saldó su error liderando una ofensiva quirúrgica que culminó con un envío a CeeDee Lamb para igualar el marcador. El intercambio de golpes continuó de inmediato: Mahomes encontró a Travis Kelce para volver a tomar la ventaja 7-14 y cerrar un primer cuarto de emociones constantes.

Dallas se mantuvo paciente y, aunque su siguiente ataque no terminó en las diagonales, Brandon Aubrey —el mejor pateador de la liga— conectó un gol de campo de 49 yardas. Minutos antes del descanso, Malik Davis, con apenas la segunda anotación de su carrera, explotó por tierra con un acarreo de 43 yardas que puso a los Cowboys arriba en el marcador 17-14.

En el tercer cuarto, Aubrey estiró la ventaja con otro gol de campo, pero Kansas City recuperó momentáneamente el control 20-21 al arrancar el último periodo con otra jugada grande de Rashee Rice. Fue entonces cuando Prescott volvió a aparecer en modo héroe: conectó con Javonte Williams para su segundo pase de touchdown de la noche y, además, concretó la conversión de dos puntos para poner el marcador 28-21.

La defensiva de Dallas hizo su parte y detuvo a Mahomes, permitiendo que Aubrey agregara un gol de campo de 26 yardas que abrió la brecha a dos posesiones. Kansas City respondió tarde, aunque con espectacularidad: Mahomes escapó de dos tacleadas, lanzó mientras caía y mantuvo viva la ofensiva que culminó con un envío a Hollywood Brown. Sin embargo, el reloj —poco más de tres minutos— ya jugaba en su contra.

Los Cowboys administraron el tiempo con inteligencia y aseguraron una victoria que representa mucho más que un simple triunfo en Thanksgiving: es un mensaje claro de que Dallas está vivo, enrachado y dispuesto a pelear por un lugar en los playoffs hasta el final.