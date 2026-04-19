Rayados 18 golea 7-0 a Primos en Cascarón

El equipo de Rayados 18 aprovechó su superioridad numérica frente a unos Primos que salieron a la cancha con apenas 7 jugadores, y definió un triunfo por goleada de 7-0 en partido que libraron dentro de la categoría Cascarón.

La Pandilla no perdonó las ausencias del conjunto rival y terminó labrando una holgada ventaja, liderada por un inspirado Yohan Palos. El atacante albiazul mostró dinamismo y precisión frente al arco, despachándose con 3 anotaciones que le permitieron apuntalar el triunfo y figurar como uno de los delanteros más efectivos de la jornada.

Rayados no bajó la intensidad y contó con dobletes de Daniel Cerda y Dante Hernández para darle tintes de goleada al resultado frente a un disminuido rival, que pese al esfuerzo, poco pudo hacer para salir de la cancha del Parque 1 con un abultado resultado adverso.

En otro encuentro disputado el viernes, dentro de la quinta jornada, el equipo de Rayados ligó una victoria más después de imponerse ante los Primos por holgado marcador de 3-0. Maximiliano Toscano firmó un par de anotaciones y Ángel Cardona lo secundó con un tanto para guiar a la escuadra albiazul a la conquista de un nuevo triunfo, dentro de la categoría Biberón de la Copa Xochipilli.