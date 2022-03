Dan con los asesinos de Héctor "Macho" Camacho

La Policía y el departamento de Justicia de Puerto Rico, señalaron que se ha logrado la captura de cinco presuntos responsables del asesinato del boxeador Héctor Macho Camacho y de Adrián Mojica Moreno.

Las autoridades señalaron que cuatro de los señalados como responsables del asesinato ya se encuentran en prisiones por otros crímenes, solo uno se encontraba en libertad y fue arrestado en su domicilio.

"Estoy muy agradecida con todas estas personas por lo que han hecho por mi hijo. Hay justicia para mi hijo y puedo estar tranquila. Tengo el dolor porque eso no se me quitará, pero siento agradecimiento. Me consiguieron y me dieron la justicia. Esperé 10 años. No me detenía buscando la justicia para mi hijo y por fin me le han dado" señalo la madre del excampeón.

Héctor Macho Camacho y de Adrián Mojica Moreno fueron atacado es su natal Puerto Rico dentro de su auto presuntamente por estas cinco personas, Macho Camacho sufrió un impacto de bala de la cara, lo cual fue diagnosticado con muerte cerebral.