Daniel Quintero arbitra la Final de Vuelta del Clausura 2026 en Guadalajara

De defender la camiseta de Estudiantes Tecos a impartir justicia en la máxima vitrina del fútbol mexicano. El tapatío Daniel Quintero vivirá este domingo el momento más importante de su carrera arbitral al dirigir la Final de Vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul. Quintero, árbitro internacional desde 2023, tendrá así su primera designación para una Final de Vuelta en la Liga MX, luego de haber pitado previamente la Ida del Clausura 2025 entre América y Toluca.

Mucho antes del silbato y el gafete FIFA, Quintero soñaba con consolidarse como futbolista profesional. Formado en la cantera de Estudiantes Tecos, el zaguero central debutó en Primera División el 13 de marzo de 2010 frente a Indios de Ciudad Juárez, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera. En aquel vestidor compartió cancha y concentración con jugadores como Oswaldo Alanís, Rubens Sambueza, Rodrigo "Pony" Ruiz, Mauro Cejas, Rafael Medina y Eduardo Lillingston, entre otros. A lo largo de su etapa como futbolista disputó 15 encuentros entre Liga MX y Copa MX, además de militar en equipos como Tlaxcala y Cancún en categorías menores antes de retirarse en 2015.

Sin embargo, el fútbol todavía le tenía reservado otro destino. Apenas un año después de colgar los tachones, Quintero inició desde las categorías inferiores una nueva aventura dentro del arbitraje profesional, impulsado también por una herencia familiar ligada al silbato. Su hermano, Marcos Quintero Huitrón, fue uno de los asistentes mexicanos más destacados de los últimos años y mundialista en Brasil 2014, donde participó en partidos históricos como el 7-1 de Alemania sobre Brasil y el Uruguay contra Italia, recordado por la mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini. Daniel comenzó su camino arbitral en la temporada 2016-2017 en Tercera División y fue escalando categoría tras categoría hasta debutar en la Liga MX en 2021, consolidándose rápidamente como uno de los árbitros de mayor proyección en el País.