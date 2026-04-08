Isaac del Toro abandona la Itzulia Basque Country tras fuerte caída

CIUDAD DE MÉXICO 08-Apr-2026.- Isaac del Toro abandonó la Itzulia Basque Country debido a una fuerte caída, a falta de 83 kilómetros para la meta de la Tercera Etapa.

Isaac del Toro abandonó esta mañana la Itzulia Basque Country debido a una fuerte caída, a falta de 83 kilómetros para la meta de la Tercera Etapa.

El mexicano, que marchaba octavo en la tabla general, venía en el pelotón que se encontraba casi a minuto y medio de los punteros cuando se retiró de la rodada debido a molestias por una caída que le dejó un fuerte golpe en el costado derecho con raspones en la cadera, glúteo y muslo y en general toda la extremidad inferior.

El español Marc Soler, uno de los coequiperos del "Torito" había hecho una escapada pasado el kilómetro 46, como para medir la resistencia del resto de los competidores, pero fue cazado rápidamente.

Igor Arrieta, otro de los gregarios del mexicano, integró un grupo de 15 pedalistas que atacó a falta de unos 92 kilómetros. El pelotón venía entonces a 84" atrás, encabezado por los integrantes del Decathlon.

Victoria para Laurence

El francés Axel Laurence (Ineos) ganó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, que sigue liderando su compatriota Paul Seixas, vencedor los dos primeros días de la carrera.

Laurence se impuso en un duelo con el español Igor Arrieta (UAE) en los últimos metros de un repecho de 600 metros donde se situó la meta.

El jueves tendrá lugar la cuarta etapa de la ronda vasca de 167.2 km con salida y llegada en Galdakao, en la que los corredores tendrán que recorrer siete puertos.