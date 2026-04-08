Club América: aterrizaje de emergencia en Miami tras falla en avión

CIUDAD DE MÉXICO, 08-Apr-2026.- El avión que trasladaba al América de Nashville a México sufrió una falla y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami.

Jugadores y cuerpo técnico de las Águilas se encuentran varados, fueron enviados a un hotel cercano al aeropuerto, en espera de que los coloquen en otros vuelos para retornar hoy.

Fuentes cercanas al club indicaron que los tripulantes de la aeronave nunca estuvieron en peligro, solo se les informó que aterrizarían para checar algunas fallas.

América regresaba de enfrentar al Nashville en el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions en el que empataron sin goles.

El cuadro utilizó un vuelo chárter que esperaban aterrizaría en Toluca, pero ahora analizan varias opciones para traerlos de vuelta este miércoles.

El técnico André Jardine deseaba que el equipo se recuperara lo antes posible de su partido de Concachampions para trabajar en lo táctico este jueves, de cara a su enfrentamiento con Cruz Azul, el próximo sábado.

Ahora sus planes tendrán que ser ajustados.