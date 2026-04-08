Champions League: Atlético de Madrid derrota al Barcelona 2-0

CIUDAD DE MÉXICO 08-Apr-2026. - El Atlético de Madrid venció de visita 2-0 al Barcelona, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, en la ida de Cuartos de Final de Champions League.

La "Araña" se hizo presente con un gran gol de tiro libre, jugada que se derivó de una falta por la cual fue expulsado Pau Cubarsí, al 44'.

Sorloth puso el segundo para el cuadro colchonero al 70'.

El juego de vuelta se llevará a cabo el martes 14 en la capital española.

Fue una pequeña venganza para el Atleti, luego de la derrota recibida en casa por 2-1 ante el cuadro culé el pasado sábado en LaLiga.