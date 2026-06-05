David De la Peña busca que selecciones entrenen en El Barrial

MONTERREY, NL 05-Jun-2026 .-El Alcalde de Santiago, Nuevo León, David De la Peña, desea que todas las selecciones que jugarán el Mundial en Monterrey entrenen en El Barrial, ubicado en dicho municipio.

Al preguntarle por el hecho de que Suecia y Japón buscan entrenar en El Barrial los días 13 y 19 de junio, previo a sus partidos, y no en el Estadio Universitario, designado como sede oficial por la FIFA para esas fechas, De la Peña dijo que no ha recibido confirmación, pero que están listos.

"La verdad es que muy contentos de recibir primero que nada la selección de Japón que llegó a este entrenamiento, posteriormente la siguiente semana a Túnez y bueno por ahí algunos medios de comunicación (entre ellos CANCHA), dicen que también Suecia probablemente viene por acá", dijo De la Peña, tras acudir a El Barrial junto al Gobernador Samuel García para saludar a los japoneses.

"Esperamos que también podamos tener a Sudáfrica, Corea, a todos los equipos mundialistas que estarán aquí en Nuevo León que puedan venir aquí a Santiago al área de entrenamiento de los Rayados".

El Barrial será sede oficial de Túnez de parte de FIFA para el Mundial a partir del 8 de junio, en tanto que Japón desechó entrenar en el Centro Entrenamiento Tigres, CET, a partir del miércoles al no convencerle el estado de las canchas.

Y este viernes trascendió que Japón y Suecia habrían solicitado a la FIFA Miami entrenar en el llamado "Día Menos Uno", en El Barrial, en la Cancha 3 en la que actualmente entrenan los nipones.

El munícipe dijo que están listos para que Santiago, a través de El Barrial, albergue a más selecciones.

"Nos dijeron que está fenomenal, que está hermoso el paisaje, las montañas, por supuesto que la cancha. Están contentos de estar aquí, algunos medios de comunicación también de Japón ya nos han externado que pues se sienten muy a gusto de estar entrenando aquí en nuestro municipio en Santiago de Nuevo León", añadió De la Peña.

El Gobernador Samuel García acudió a presenciar el entrenamiento de Japón junto a Pedro Esquivel, presidente de administración del Monterrey, y el mismo De la Peña.

El mandatario estatal charló brevemente con directivos de Japón y posó para la foto con los jugadores, portando la camisa de los "Samurai Blue".