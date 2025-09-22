David García temió por su vida tras ser atacado en la Liga Municipal

David García, el árbitro agredido por jugadores y porristas durante un partido de la Liga Municipal de Fútbol, aseguró que llegó a temer por su vida durante el cobarde ataque del que fue víctima, y que su continuidad como silbante es algo que deberá pensar seriamente, debido a lo riesgoso del oficio.

El juez central de la final que disputaron Atlético Miravalle y Atlético Otilio, terminó con lesiones en cuello, cabeza y pies, así como con la pérdida de un 40 % en la visibilidad del ojo derecho, a causa de los golpes que le propinaron unos descontrolados rijosos pertenecientes al equipo de la "Mira".

"Si llegué a sentir que mi vida estaba en riesgo. No sabía si me iban a sacar una navaja, algún arma o cualquier cosa. Algunos de ellos andaban tomados, no sé si con drogas, y

andando en ese tipo de condiciones, se les hace más fácil hacer las cosas", señaló el joven silbante en entrevista para Periódico La Voz.

"Afortunadamente lo que hice fue aguantar los golpes, no dejarme caer. Al momento que hubiera caído, a lo mejor ahorita no la hubiera contado. Era muchísima gente la que se venía contra nosotros y por eso corrí", agregó.

David García recordó, sobre el final del segundo tiempo extra se generó una bronca entre jugadores y porristas de ambos equipos; posteriormente, algunos inadaptados la emprendieron contra él.

El árbitro señaló que integrantes del Atlético Otilio trataron de defenderlo y separarlo de los rijosos, sin embargo, no fue posible contenerlos. García sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo y algunas pedradas, producto de la frustración e ira de jugadores y porristas.

PENSARÁ SI VUELVE A PITAR O NO

Luego del ataque, David García está enfocado en su recuperación y en el proceso penal que afrontará contra sus agresores.

Pese a su gusto por el arbitraje y el significativo ingreso económico que éste representa, luego de esta amarga experiencia, el joven señaló que evaluará junto a su familia su continuidad en dicho oficio.

"Hay demasiado riesgo, muchos nos tachan por esto o por lo otro, pero no todos tienen lo suficiente para meterse a un campo con 22 jugadores en la cancha y otras tantas personas fuera del campo que sólo esperan una acción para echársele en contra a un árbitro", señaló.

"Volver a arbitrar sería algo difícil, lo voy a pensar bien. Primeramente, está mi salud, ya depende como me sienta, y tendría que hablar con mi familia porque fue un susto grande y para para volver a pasar por algo otra vez, hay que pensarlo. Este oficio nos deja un ingreso extra para alivianarnos económicamente, pero hay mucho riesgo", añadió.

YA PRESENTA FORMAL DENUNCIA

El lunes por la mañana, el árbitro se presentó en la delegación de la Fiscalía para presentar una denuncia contra los atacantes, a los cuales ya tiene identificados.

"Hay uno que ya tengo el nombre, las demás personas no las conozco pero las estamos ubicando. Al único que conozco es al dueño del equipo, ya está la denuncia hecha y esperamos indicaciones para saber que es lo que va a proceder a partir de aquí", comentó el silbante.

"No vale la pena agredir a alguien, ni en el fútbol ni acá afuera. Todos tenemos familia, hijos, esposa, padres que nos esperan. Domingo tras domingo estamos esperando ese día para ir a la cancha despejarnos, a divertirnos. Hay que ponerle un alto a la violencia dentro del campo", señaló.