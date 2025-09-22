Contactanos
Score

Necaxa se corona en final de penaltis y asciende en la Liga Municipal de Fútbol

El Necaxa logra el ascenso en una final emocionante ante Miravalle FC en el Torneo Clausura 2025.

Por Edson Rojas - 22 septiembre, 2025 - 07:50 p.m.
Necaxa se corona en final de penaltis y asciende en la Liga Municipal de Fútbol

El Necaxa está de regreso en la máxima división de la Liga Municipal de Fútbol. Con una dramática victoria en tanda de penaltis ante el líder e invicto Miravalle FC, en la final del Torneo Clausura 2025, la escuadra de Estancias obtuvo el título de la categoría Premier y el ascenso.

En intenso partido disputado el pasado domingo en la cancha de la Unidad Deportiva, los necaxistas y la "Mira" dejaron el marcador empatado a 2 goles tras los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extra.

Los rayos estuvieron cerca de definir en el partido regular, tras adelantarse en dos ocasiones con goles de Alan Calvillo al minuto 16 y Ángel Durán al 64´, mientras que el Miravalle respondió oportunamente y emparejó los cartones con anotaciones de Felipe García al minuto 24 y Brandon Bautista al 83´.

Tras el silbatazo final del colegiado Jorge Sandoval, el triunfo se disputó desde el manchón de penalti. En esta instancia, el Necaxa contó con una certera definición de 5 cobradores, además de una atajada decisiva del arquero Edwin Antonio Castillo, para imponerse y quedarse con el campeonato.

Con esto, el conjunto necaxista, que hace 3 meses celebró el 45 aniversario de su fundación, retornará a la categoría Premier Plus a partir de la próxima temporada del balompié municipal.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados