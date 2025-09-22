Potros arrasa en Piedras Negras con tres victorias

Potros tuvo una jornada redonda y consiguió el triplete en su visita a Piedras Negras para enfrentar al Club Águilas, en la segunda fecha de la Temporada 2025 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

La categoría U-8 de los corceles se sacudió la derrota sufrida en la jornada inaugural al vencer a los emplumados por marcador de 24 puntos contra 8, en el primer encuentro de la cartelera dominical. Darío Pérez aportó 20 unidades y Rogelio Rubio consiguió 2 conversiones para forjar la ventaja guinda, a la vez que los locales descontaron con touchdown de Diego García y conversión de Ian López.

Posteriormente, Potros ligó su segunda victoria en la categoría U-10 tras vencer a Águilas por marcador de 20 puntos a 0. El dominio de los corceles fue soportado por Derian Pérez, quien concretó un par de touchdowns, mientras que Oscar Cadena contribuyó con 6 puntos y Luis Garza agregó 2 más, respaldados por una sólida defensiva que logró colgar el cero.

Por último, en la U-12, los corceles consumaron la limpia al imponerse por marcador de 20-6 ante el conjunto nigripetense. Bastian Gutiérrez encabezó la ventaja guinda con touchdown y conversión, secundado por Edgar García y Rogelio Martínez con una anotación respectivamente, a la vez que los locales evitaron la blanqueada con 6 puntos de Jaime Ramos.