Galardonados en deporte infantil por Club Astros

Este fin de semana, el Club Deportivo y Social Astros entregó reconocimientos especiales a 35 notables exponentes del deporte infantil, como parte de los festejos por su quincuagésimo aniversario.

En un magno evento que contó con la presencia de Javier Soto Zamarrón, fundador y dirigente del organismo, así como directivos deportivos, invitados especiales y familiares de los galardonados, el Club Astros reconoció a niños de 12 años y menores que han destacado en diferentes disciplinas deportivas.

La lista de premiados incluyó a los beisbolistas Angela Tijerina, Gael Garza, Joel Gaytán, Santiago Briseño, Mateo Moreno, Matías Briones, Rubén Cruz y Daniel Villastrigo, así como a las softbolistas Paulina Pérez, Nicole Valdez, Ximena Villalobos, Isabella Castellanos y Melissa Villalobos.

También fueron reconocidos los basquetbolistas Máximo Sustaita, Gabriel García, Oscar Pérez, Iker Cruz, Nicolás Pérez, Victoria Valdez, Alisson Dávila y Camila García, además de los taekwondoínes María José Bautista, Ana Guajardo, Aarón Bautista y Ana Rodríguez, lo mismo que Ashley Aguayo y Emir Limón en voleibol.

Otros galardonados fueron Karim Pérez, Samuel Villarreal, Johan Cepeda y Braulio García en atletismo, además de los tenistas Ana Navarro y Daniel Sierra.