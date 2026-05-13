FC Barcelona visita a Deportivo Alavés en Mendizorroza: ¿quién ganará?

En el papel parecía un partido con guion escrito: el campeón visitando a un equipo urgido por sobrevivir. Pero el fútbol, especialmente cuando el descenso aprieta y el orgullo entra al campo, rara vez respeta los pronósticos. En Mendizorroza, el Deportivo Alavés salió a pelear algo más que tres puntos: su permanencia, su orgullo y el derecho a seguir soñando. Mientras tanto, el FC Barcelona llegó con la tranquilidad del título ya asegurado, aunque con la mira puesta en un objetivo ambicioso: rozar la histórica barrera de los 100 puntos.

El choque arrancó con dos necesidades completamente distintas. El conjunto vasco jugaba con la tensión de quien sabe que cualquier error puede costar una temporada entera. Los blaugranas, por su parte, aparecieron con rotaciones y varias ausencias importantes, entre ellas jugadores habituales del once, buscando equilibrio entre competir y administrar esfuerzos.

Pero hubo algo que el Alavés entendió antes que nadie: si el campeón baja una marcha, hay que convertir el partido en una batalla. Y eso hizo. Intensidad, presión y un estadio empujando como si cada balón dividido definiera el futuro del club. Mendizorroza dejó de ser solo un escenario; se convirtió en una trinchera.

El Barcelona de Hansi Flick intentó imponer jerarquía, con nombres de peso buscando marcar diferencia, pero el encuentro rápidamente dejó de parecer un trámite. El contexto pesó: un rival desesperado suele ser mucho más incómodo que uno relajado, y el Alavés jugó como quien no tiene mañana.

La historia del partido terminó convirtiéndose en un choque de ambiciones opuestas: el gigante que quiere firmar una temporada de récord frente al equipo que lucha por no desaparecer del mapa de Primera División. Porque cuando el calendario entra en su recta final, las diferencias de presupuesto o plantilla a veces pesan menos que la urgencia.

Y esa fue la gran lección de la noche en Vitoria: un campeón puede llegar con confianza, pero un equipo herido juega con algo mucho más peligroso... necesidad.