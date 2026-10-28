Deportivo Bayer Frontera logra una contundente victoria 3-0 sobre Elite

El Deportivo Bayer ejerció una clara superioridad sobre la cancha del Polonia y la reflejó en el marcador con una holgada ventaja de 3-0 frente al Deportivo Elite, al enfrentarse durante la segunda jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

La escuadra bávara dominó la posesión del esférico desde el inicio e impuso una dinámica ofensiva que no tardó en darle el control del marcador. Alex Hernández firmó el gol que abrió la cuenta, mientras que Erick Loyola y Jesús Benítez lo secundaron con anotaciones que terminaron gestando la goleada ante un Elite que no tuvo capacidad defensiva ni variantes de ataque.

El Rea Tigres no desaprovechó las carencias defensivas de Santos ATF y terminó recetándole una goleada por diferencia de 4-1, en otro encuentro de la cartelera dominical que registró la categoría primera del balompié fronterense. Obed Ríos, Ángel Solís, Alejandro Rodríguez y Zuriel Urquieta firmaron las anotaciones que encaminaron al conjunto felino por la senda del triunfo, mientras que la escuadra santista se encontró con un solitario tanto de Jonathan Reyes para salvar la honra.