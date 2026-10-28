Tecolotes aplastan a Piratas: 24-6 en Monclova

Con un ataque de 26 imparables y gran labor de Vicente Rodríguez en el montículo, los Tecolotes labraron un abultado triunfo por pizarra de 24 carreras a 6 sobre Piratas, al abrir la sexta serie de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

Carlos Pérez destacó en la registradora del Parque Ferrocarrilero con efectividad de 6-4, incluyendo un par de cuadrangulares; Gilberto Pérez bateó de 6-4 con 3 dobletes; Héctor Cano se fue de 4-3 con un vuelacercas, y Lorenzo Sifuentes disparó un jonrón en dos turnos, para comandar la contundente ofensiva de los Tecos.

Por otro lado, Vicente Rodríguez trabajó 7 episodios en el centro del diamante y al final se acreditó la victoria, mientras que Alejandro García se llevó el descalabro de los filibusteros, lanzando también toda la ruta.

En la primera tanda, Carlos Pérez y Lorenzo Sifuentes detonaron cuadrangulares para impulsar un rally de 4 carreras que le dio ventaja tempranera a los emplumados; la diferencia se amplió posteriormente con un rally de 8 en la segunda tanda, así como producciones de 6 en la quinta y séptima que le dieron tintes de paliza al score.

Por Piratas, en el primer rollo timbraron Héctor Torres, Berny Sierra y José Luis Rodríguez, mientras que en el tercer episodio anotaron Juan Herrera, el mismo Rodríguez y Roberto Prince para hacer más decoroso el resultado final.