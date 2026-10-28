Escuela Escorpiones deslumbra con su presentación en Ciudad Frontera

La Escuela de Porristas y Baile Escorpiones destacó con una vistosa presentación durante la pasada jornada de Domingos Culturales, en Ciudad Frontera, donde exhibió una propuesta coreográfica alusiva a Halloween y al Día de Muertos que cautivó a los asistentes.

Con la plaza principal de la ciudad rielera como escenario, las porristas dirigidas por la profesora Eva Riojas Sosa desplegaron sus habilidades en gimnasia rítmica y baile en una serie de rutinas preparadas para la clausura del Festival de las Artes 2026, organizado por las autoridades municipales.

Ante decenas de espectadores, las integrantes de Escorpiones ofrecieron un colorido espectáculo al ritmo de distintas melodías seleccionadas para la ocasión. En la exhibición participaron niñas y jóvenes de entre cuatro y 18 años, quienes mostraron coordinación, ritmo y destreza en cada una de sus ejecuciones, así como maquillaje y vestuario para la temática.

Luego de varias semanas de preparación, las porristas cumplieron con éxito su presentación y recibieron el reconocimiento del público a través de una prolongada ovación, además del agradecimiento de los organizadores. Por su parte, Eva Riojas Sosa y la Escuela Escorpiones mantendrán su preparación con miras a las próximas presentaciones programadas para la recta final del año.