Real San Francisco se impone a Galope: 2-0 en Liga Mayor

Eduardo Tovar dio muestra de su efectividad frente a la portería al firmar un doblete con el que guió al Palmeiras a una victoria por marcador de 3 goles a 2 sobre el conjunto de SIMAS, en acciones de la Liga Mayor de Fútbol.

El Palmeiras dio un paso firme rumbo a la liguilla al conseguir su cuarta victoria de la campaña, luego de aprovechar una inspirada actuación de Tovar, quien marcó en dos ocasiones, mientras que Jesús Esparza contribuyó con un tanto para remachar la ventaja.

El sotanero SIMAS no cedió los tres puntos de forma fácil. Rubén Ríos dio la cara con un par de anotaciones que valieron para recortar la diferencia en los cartones finales, más no para evitar el sexto revés en el presente torneo.

El Palmeiras mostró un juego sólido y efectivo, destacando la actuación de Eduardo Tovar, quien se convirtió en el héroe del encuentro al marcar dos goles decisivos. La combinación de su talento y el apoyo de sus compañeros fue clave para asegurar la victoria.

El Real San Francisco se afianzó en el tercer puesto de la tabla después de imponerse a la escuadra de Galope por claro marcador de 2 goles contra 0, en otro duelo correspondiente a la décima jornada del circuito de balompié de veteranos. La escuadra franciscana contó con un gol de Antonio Bernal para tomar la delantera en el marcador, mientras que Otoniel Medina apareció en la parte complementaria para firmar la anotación que aseguró el triunfo, mismo que ubicó al San Francisco con 17 unidades.