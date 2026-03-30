Goleada del Real Occi en la Liga Intermunicipal de Fútbol

El Real Occi volvió a dar otra exhibición de su poder ofensivo al golear 8-1 al FC Sporting, en cotejo que sostuvieron el pasado domingo en la cancha Lorenzo Mendoza, dentro de la segunda jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

La oncena de la colonia Occidental practicó un fútbol dinámico y efectivo que le permitió hilvanar otro triunfo con una ventaja abultada liderada por Gerónimo González, quien salió inspirado y terminó anotando en 4 ocasiones.

Por su parte, Yon Anguiano se sumó a la causa con un hat-trick y Carlos Ríos ingresó de cambio en la parte complementaria para firmar el gol que selló el triunfo; por el Sporting, Alejandro Patlán dio la cara con una solitaria anotación que rescató la honra.

Con este resultado, el Real Occi tomó la primera posición de la tabla con 6 unidades, ostentando el ataque más certero en la parte inicial del torneo, con 12 goles anotados en 2 jornadas. A su vez, la derrota dejó al Sporting FC en el fondo de la tabla, sin sumar unidades luego de 2 derrotas.

Gerónimo González fue el destacado del partido, anotando 4 goles que contribuyeron a la abultada victoria del Real Occi. Yon Anguiano también brilló al marcar un hat-trick, demostrando la efectividad del ataque del equipo.

El Deportivo Bayer registró su segunda victoria de la campaña tras imponerse por clara diferencia de 4-1 a la escuadra de Allende, al enfrentarse dentro de la cartelera dominical de la Primera "B". Luis Sarabia, Roberto Jiménez, Carlos Castellanos y Jaime Orozco hicieron las anotaciones que condujeron al Bayer al triunfo, a la vez que Héctor Vázquez anotó para acercar al conjunto allendista.