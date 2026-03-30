Liam Reyes anota 5 goles y Tuzos vencen 8-0 a Primos

Liam André Reyes figuró como uno de los delanteros más contundentes en la cuarta jornada de la Copa Xochipilli de Fútbol, al despacharse con una "manita" de goles y conducir a los Tuzos a un demoledor triunfo de 8-0 sobre el Deportivo Primos, en partido de la categoría Biberón.

Reyes salió a la cancha del Parque 1 con la mecha encendida y contribuyó con 5 anotaciones que apuntalaron a los tucitos para firmar una goleada; por su parte, Matías Borrego también lució al ataque, con 2 tantos que ampliaron la superioridad del conjunto albinegro en el marcador.

Ante unos Primos sin capacidad de reacción, en los últimos minutos del tiempo reglamentario apareció Mateo Lira con el octavo y definitivo gol, con el cual selló una de las mejores actuaciones de los Tuzos en el presente certamen.

En encuentro de la categoría Cascarón, el Deportivo Primos aprovechó su superioridad numérica frente a una Academia Santos Laguna que encaró el encuentro con 8 jugadores, y terminó imponiéndose con un claro marcador de 3-1.

Los Primos contaron con la efectividad de María Montes, Derek Cabello y Jesús Montes para labrar una holgada ventaja, a la vez que el conjunto santista se encontró con un solitario gol de Leonardo Guerrero para recortar la diferencia en los cartones finales.