Johan Vásquez destaca en el Genoa mientras Santiago Giménez lucha en el Milan

Mientras muchos siguen esperando el regreso goleador de Santiago Giménez, otro mexicano parece haber decidido dejar de pedir permiso en Europa: Johan Vásquez. Y lo hizo de la manera más incómoda posible para el debate futbolero nacional: robándose los reflectores en el mismo partido donde el delantero del Milan volvió a quedarse corto.

El duelo entre el Genoa y el Milan prometía una batalla de mexicanos. Sobre el papel, todas las cámaras estaban listas para Santiago, el delantero estrella, el hombre del cartel europeo, el supuesto "9" del futuro de México. Pero la narrativa cambió rápido: mientras el Milan ganó 2-1, fue Johan quien terminó siendo tema de conversación tras marcar el único gol de su equipo y firmar otra actuación sólida como líder defensivo del Genoa.

¿Por qué se mide el éxito en goles?

La polémica aparece sola: ¿por qué en México seguimos midiendo el éxito europeo únicamente en goles? Porque mientras Santiago vive un momento irregular tras volver de lesión y sigue sin reencontrarse con el gol, Johan ya no es solo "el defensa mexicano que juega en Italia"; hoy es capitán, líder y uno de los futbolistas más consistentes del futbol italiano.

La narrativa del futbol mexicano

Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿de verdad Santiago Giménez sigue siendo el mexicano más importante en Europa? El delantero del Milan salió de cambio tras una actuación discreta, con poca influencia ofensiva y sin romper su sequía. Johan, en cambio, volvió a responder cuando su equipo lo necesitó, incluso llegando al área rival como si fuera delantero.

El problema no es que Santiago esté en un mal momento —eso pasa—, sino la narrativa inflada que existe alrededor suyo. En México solemos coronar futbolistas demasiado rápido y destruirlos igual de rápido. Santiago sigue teniendo calidad, sigue jugando en un gigante como el Milan y viene saliendo de una lesión importante, pero el futbol no vive de reputación: vive del presente. Y hoy, el presente lo está ganando Johan Vásquez.

El verdadero debate rumbo al Mundial

Tal vez el verdadero debate rumbo al Mundial no debería ser quién hará los goles, sino quién realmente está demostrando jerarquía cada semana en Europa. Porque mientras unos siguen esperando que Santiago vuelva a explotar, Johan Vásquez ya está dejando claro algo: quizá el mexicano más confiable del momento no juega de delantero... juega en defensa.