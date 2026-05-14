"¿Humillación o limpieza? El Bernabéu le manda un mensaje brutal al Madrid tras el desastre: Mbappé al banquillo y Florentino en la mira"

El ambiente en el Santiago Bernabéu ya no es de fiesta... es de juicio. El partido entre el Real Madrid y el Real Oviedo parece uno más en el calendario, pero en realidad se ha convertido en una especie de referéndum emocional para un madridismo golpeado, frustrado y con cuentas pendientes.

Después de perder oficialmente LaLiga tras el golpe recibido en el Clásico ante el Barcelona, el equipo blanco llega al Bernabéu sin títulos, sin margen de error y con una afición que promete hacer sentir su molestia. Lo más llamativo: ni siquiera las grandes estrellas están intocables. Kylian Mbappé aparece como suplente, al igual que Jude Bellingham, una decisión que ya incendió las redes y disparó las teorías sobre una "limpia" interna en el vestidor.

El mensaje de la alineación del Madrid

La alineación confirmada del Madrid refleja un golpe de autoridad o, para algunos, un castigo encubierto: jóvenes como Mastantuono y Gonzalo reciben protagonismo mientras nombres pesados se quedan esperando en el banquillo. El mensaje parece claro: nadie tiene el puesto asegurado después de una temporada considerada decepcionante para el estándar blanco.

Y como si faltara drama, el partido llega en medio de una tormenta institucional. Apenas esta semana, Florentino Pérez anunció un nuevo proceso electoral para la presidencia del club, alimentando el debate sobre si el Madrid necesita una reconstrucción total o simplemente una sacudida emocional. El presidente está bajo el reflector como pocas veces en los últimos años.

El desafío del Real Oviedo

Del otro lado, el Oviedo llega ya descendido matemáticamente a Segunda División, pero con algo peligroso: nada que perder. Un equipo herido puede convertirse en el rival más incómodo, especialmente cuando enfrente hay un gigante jugando con presión, silbidos y fantasmas.

La gran pregunta ya no es si el Madrid va a ganar. La pregunta es otra: ¿el Bernabéu va a perdonar este fracaso... o va a empezar oficialmente la cacería de culpables?