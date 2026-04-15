Deportivo Tecolotes golea 7-1 a Cañeros en la Liga Master-Oro-Platino

Manuel Cepeda y Arturo Villarreal conformaron una dupla letal en el ataque del Deportivo Tecolotes y juntos apuntalaron la goleada de 7-1 sobre el sotanero Cañeros, en partido celebrado dentro de la jornada 7 de la Liga Master-Oro-Platino.

En la primera parte del cotejo, Cepeda firmó un par de anotaciones a los minutos 26 y 44 para enfilar a los Tecos de la colonia Obrera a una abultada victoria; por su parte, Villarreal dio muestra de su contundencia en el complemento, con goles al ´62 y ´79 que sentenciaron el resultado.

A su vez, Jehu Riojas anotó al minuto 20 del primer tiempo para abrir el marcador, luego José Cortez se unió con un tanto al ´28, mientras que Edel Sillas contribuyó al ´51 para complementar la victoria del DTCO; por el conjunto cañero, Bernabé Rodríguez le dio algo de decoro a los cartones finales tras aparecer con un solitario gol al minuto 50.

Con su tercera victoria en el presente torneo, los Tecolotes salieron de la parte baja de la tabla al llegar a 9 unidades, mientras que los Cañeros se quedaron en el fondo con un solitario punto.

La oncena de Jalisco tuvo su mejor exhibición en lo que va de la campaña al imponerse por marcador de 4-1 sobre el Real Pedregal, en otro duelo correspondiente al grupo "B" de la categoría de 40 años.

José Esteban García, Rodrigo Gutiérrez, Francisco Vázquez y Rubén Darío Hernández hicieron las anotaciones que soportaron el triunfo del conjunto jalisciense sobre la cancha de la colonia Veteranos; a su vez, Juan Carlos Cruz dio la cara por el Pedregal con el tanto que evitó la blanqueada.