Fracaso mexicano en Concachampions: América y Cruz Azul quedan fuera ante clubes de la MLS

Los clubes mexicanos Club América y Cruz Azul quedaron eliminados en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras caer ante equipos de la Major League Soccer, en encuentros que también estuvieron marcados por la activación del protocolo antidiscriminación debido al grito homofóbico en las tribunas.

En el estadio Azteca —actualmente denominado Banorte—, el América sufrió su primer revés desde su regreso al inmueble al perder 1-0 en el partido de vuelta frente al Nashville SC, luego de haber empatado sin goles en la ida. El conjunto dirigido por André Jardine no logró generar peligro suficiente ante una defensa ordenada, y terminó pagando una desatención que fue capitalizada por Hany Mukhtar, quien definió con un disparo al ángulo.

Por su parte, Cruz Azul quedó fuera del torneo tras caer con un marcador global de 4-1 ante Los Angeles FC. Aunque el equipo mexicano empató 1-1 en el duelo de vuelta disputado en Puebla, el resultado fue insuficiente para revertir la desventaja obtenida en el primer encuentro.

El gol celeste fue obra de Gabriel Fernández, quien convirtió un penal al minuto 18, mientras que Denis Bouanga selló el resultado definitivo desde los once pasos en tiempo de compensación.

La eliminación representa un duro golpe para Cruz Azul, que llegaba como campeón defensor tras conquistar el título el año pasado con una victoria contundente ante el Vancouver Whitecaps. La derrota incrementó la presión sobre el técnico Nicolás Larcamón, quien fue abucheado por la afición al término del encuentro.

Tras el partido, el estratega reconoció el descontento de los seguidores y admitió la necesidad de obtener resultados positivos, aunque aseguró mantener la calma pese al momento complicado.

Además de los resultados deportivos, ambos encuentros se vieron interrumpidos durante varios minutos debido a la implementación del protocolo antidiscriminación, luego de que aficionados entonaran expresiones consideradas ofensivas cada vez que los porteros rivales despejaban el balón.