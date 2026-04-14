Contactanos
Score

Piratas Amarillo lidera la Liga de Béisbol Furia Azul con 24 victorias

El equipo de Piratas Amarillo ha demostrado un rendimiento excepcional en la Liga de Béisbol Furia Azul, acumulando 24 victorias en 30 series disputadas. Su efectividad de .960 refleja el talento y la disciplina del club.

Por Edson Rojas - 14 abril, 2026 - 08:00 p.m.
Piratas Amarillo lidera la Liga de Béisbol Furia Azul con 24 victorias

Con una contundente marca de 24 victorias, el equipo de Piratas Amarillo marcha como líder y se ha puesto la etiqueta de favorito al título en la categoría 7-8 años de la Liga de Béisbol Furia Azul.

Después de 30 series disputadas, los filibusteros registran un total de 24 juegos ganados a cambio de una derrota, para colocarse al frente del standing con una efectividad de .960 que refleja el talento, la disciplina y la buena dirección del club.

 

En segundo puesto, los Acereros tienen 20 victorias a cambio de 4 derrotas, mientras que los Rangers suman 20 triunfos y 6 derrotas en el tercer escalón del standing, seguidos por la novena de Gigantes con marca de 19-7.

Por su parte, el equipo de Piratas Negro tiene marca de 12 juegos ganados y 14 perdidos en la quinta posición de la competencia, seguido por Astros con récord negativo de 10-12, lo mismo que La Salle con 9-12 y Royals con 9-15.

 

Los que no han tenido su mejor campaña pero aspiran a tener un decoro cierre de temporada son los Acereros Jr., mismos que registran 3 victorias a cambio de 14 tropiezos, le siguen las Acereras con 4-24, y en el fondo el equipo de Castaños con un total de 22 derrotas consecutivas.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados