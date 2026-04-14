Piratas Amarillo lidera la Liga de Béisbol Furia Azul con 24 victorias

Con una contundente marca de 24 victorias, el equipo de Piratas Amarillo marcha como líder y se ha puesto la etiqueta de favorito al título en la categoría 7-8 años de la Liga de Béisbol Furia Azul.

Después de 30 series disputadas, los filibusteros registran un total de 24 juegos ganados a cambio de una derrota, para colocarse al frente del standing con una efectividad de .960 que refleja el talento, la disciplina y la buena dirección del club.

En segundo puesto, los Acereros tienen 20 victorias a cambio de 4 derrotas, mientras que los Rangers suman 20 triunfos y 6 derrotas en el tercer escalón del standing, seguidos por la novena de Gigantes con marca de 19-7.

Por su parte, el equipo de Piratas Negro tiene marca de 12 juegos ganados y 14 perdidos en la quinta posición de la competencia, seguido por Astros con récord negativo de 10-12, lo mismo que La Salle con 9-12 y Royals con 9-15.

Los que no han tenido su mejor campaña pero aspiran a tener un decoro cierre de temporada son los Acereros Jr., mismos que registran 3 victorias a cambio de 14 tropiezos, le siguen las Acereras con 4-24, y en el fondo el equipo de Castaños con un total de 22 derrotas consecutivas.