Tigres aplastan a Tecolotes 14-4 en Castaños

Con sólido pitcheo y un explosivo ataque de 6 carreras en la segunda entrada, los Tigres soportaron una sorpresiva victoria de 14-4 sobre el líder Tecolotes, quitándole el invicto a los emplumados de Castaños.

En duelo que abrió la sexta serie, el pasado martes, los Tecolotes saltaron al diamante del Parque Ferrocarrileros con foja perfecta de 5-0. La novena castañense tomó la ventaja con 2 rayitas en la parte alta del primer rollo y parecía enfilados a sumar otro triunfo, sin embargo, la respuesta felina fue inmediata y contundente.

En el fondo de la inicial, los Tigres le dieron la vuelta al score con triple producción elaborada por Everardo Muñiz, Álvaro García y Jesús Reyna, mientras que en el segundo capítulo se despegaron con un rally de 6 anotaciones que lideraron el mismo Reyna, Mario Rodríguez y José Garibay, para poner los cartones 9-2.

Los emplumados respondieron en el tercer capítulo con un timbre de Humberto Muñiz, mientras que Everardo Muñiz sumó una más a la cuenta felina en el fondo de la misma tanda. Después, los Tecos registraron una carrera en la quinta alta para acercarse 4-10, mientras que Sergio Quintero cruzó el plato en la parte baja del quinto inning para volver a extender el dominio del equipo de bengala.

Finalmente, en el cierre del sexto episodio, los Tigres le pusieron el cerrojo al triunfo con carreras de Mario Medrano, Armando Valadez y un vuelacercas de Pedro Martínez, para romper la racha de los Tecolotes con un contundente 14-4.

En la serpentina, Jesús Zapata lanzó 4 entradas completas de 3 carreras, 6 hits, 4 boletos y un ponche, anotándose el triunfo con eficientes relevos de Jesús Reyna y Armando Villarreal, a la vez que Miguel Escobedo se llevó la derrota lanzando 5 innings con 13 anotaciones permitidas.