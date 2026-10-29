Deportivo Tecolotes gana 3-1 a Tigres en la Liga Master-Oro-Platino

El Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera exhibió su contundencia ante Tigres y terminó imponiéndose por clara diferencia de 3 goles contra 1, en encuentro que sostuvieron el miércoles por la tarde durante la jornada 12 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

Los Tecos se metieron en zona de liguilla tras registrar su cuarta victoria de la campaña y llegar a 13 unidades, con el resultado conseguido ante unos felinos que siguen en el fondo de la tabla de la categoría de 55 años y más, con sólo 8 puntos.

Víctor Flores hizo el gol que le dio la ventaja al DTCO, y después se le sumaron Efraín de León y Otoniel Martínez con anotaciones que terminaron sellando la victoria; por su parte, Tigres encontró el gol de la honra por medio de Juan César Iracheta.

Tras un reñido duelo sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, los equipos de Colonia Borja y San Buena sumaron un punto a sus respectivas cuentas tras igualar 1-1, en otro cotejo correspondiente a la fecha 12.

José Carlos Esquivel anotó por la Borja, mientras que el conjunto sambonense contó con un gol de José Francisco Rodríguez para emparejar los cartones. La igualada le permitió al equipo de la Borja llegar a 23 unidades, mientras que San Buena alcanzó los 25 puntos.